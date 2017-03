Die Gesamtentwicklung bedeute eine verbesserte objektive Sicherheit, die das Sicherheitsempfinden der Bevölkerung positiv beeinflussen könne, hiess es am Freitag an einer Medienkonferenz der Kantonspolizei in Solothurn.

Insgesamt wurden im Kanton 17'465 Straftaten polizeilich erfasst. Das sind 2139 Straftaten weniger als im Vorjahr. Die Zahl der Delikte im Bereich des Strafgesetzbuchs ging um 12 Prozent auf 14'133 zurück. Das ist der tiefste Wert seit Beginn der schweizweit einheitlichen Erfassung im Jahr 2008. Die Aufklärungsquote beträgt 39,7 Prozent.

Kampf gegen Menschenhandel

Die Zahl der Straftaten gegen die sexuelle Integrität stieg um 50 auf 297 Fälle. Es gab vor allem mehr registrierte Delikte zum Straftatbestand der Förderung der Prostitution. Der Grund: Die Strafverfolgungsbehörden im Kanton Solothurn setzten einen Schwerpunkt gegen Menschenhandel.