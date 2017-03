Wohnen in unterirdischen Zivilschutzanlagen, ganz ohne Tageslicht – kann man dies Menschen zumuten? Nein, befanden zehn Asylsuchende im Juli 2013 und demonstrierten am Bahnhof in Solothurn mit einem mehrtägigen Sitzstreik gegen ihre Unterkunft in der Zivilschutzanlage in Kestenholz. Ohne Erfolg. Der Kanton blieb hart. Asylsuchende seien nicht in einer Position, um zu diktieren, wo sie wohnen wollen, hielt Claudia Hänzi, Chefin vom Amt für soziale Sicherheit (ASO) damals fest. Doch in einem Punkt waren sich der Kanton und die demonstrierenden Asylsuchenden einig: Asylunterkünfte in einer unterirdischen Zivilschutzanlage sind nicht ideal.

Unterirdische Anlagen schliessen

Nun ist damit Schluss. Zumindest vorerst. Der Kanton schliesst Ende April die Asylunterkunft in Gretzenbach und somit die letzte unterirdische Zivilschutzanlage, die im Kanton Solothurn noch als Asylunterkunft genutzt wird. Wobei die Anlage bereits jetzt nur minimal belegt ist. Derzeit wohnen 10 Männer in der Gretzenbacher Zivilschutzanlage, in der eigentlich bis zu 100 Asylsuchende untergebracht werden könnten. Die unterirdischen Anlagen in Grenchen und Olten stellten bereits Ende November den Betrieb ein.



«Wir haben angefangen, Kapazitäten runterzufahren», bestätigt ASO-Chefin Claudia Hänzi gegenüber dieser Zeitung. «Im Vordergrund standen dabei die Auflösung der unterirdischen Zentren.» Es sei immer der Wille des Kantons, nur oberirdische Unterkünfte zu führen. «Vorausgesetzt diese reichen aus.»

In den letzten Monaten reichten in der Schweiz immer weniger Menschen ein Gesuch um Asyl ein. Somit teilt der Bund den Kantonen auch immer weniger Asylsuchende zur Unterbringung zu. So nahm der Kanton Solothurn im Februar 44 neue Asylsuchende auf. So wenige wie seit März 2015 nicht mehr. Zum Vergleich: Alleine im Oktober 2015 waren es 208 (siehe Tabelle).

Man dürfe diesen Zahlen nicht zu viel Bedeutung zumessen, sagt Claudia Hänzi und fügt erklärend hinzu: «Denn auch wenn die Anzahl neuer Asylgesuche rückgängig ist, die grosse Herausforderung wird die erfolgreiche Integration derjenigen Personen sein, die langfristig in der Schweiz verbleiben können.»