Der Vorstand des Industrieverbandes Solothurn und Umgebung Inveso hat sich an seiner Sitzung vom 14.März mit zwölf zu null Stimmen für den Lehrplan 21 und somit für die Ablehnung der Volksinitiative ausgesprochen! Der Lehrplan 21 ist nach Auffassung des Inveso-Vorstandes nicht mehr und nicht weniger als eine zeitgemässe Weiterentwicklung des derzeit gültigen Lehrplanes von 1992. Er löst sicher nicht alle Schulprobleme und wird auch nicht alle Wünsche und Bedürfnisse befriedigen. Aber er ist ein Schritt in die richtige Richtung.

Er bringt uns eine Erleichterung des Übertrittes von der Volksschule in die Berufsausbildung, weil wir mit ihm erstmals ein einheitliches Basiskonzept für die gesamte Deutschschweiz bekommen. Das ist am Übertritt ins Berufsleben besonders wichtig, weil Grenchner Firmen natürlich auch Schülerinnen und Schüler aus dem Kanton Bern und Oltner Firmen solche aus dem Aargau beschäftigen und umgekehrt.

Und ebenso gehen unsere Elektroplaner Zusammen mit ihren Deutschschweizer Kollegen in Aarau in die Berufsschule. Und natürlich gilt dieser Zusammenhang für alle andern weiterführenden Schulen ebenso. Es macht Sinn, einen gemeinsamen Ansatz für die Deutschschweiz zu entwickeln, auch wenn selbstverständlich jeder Kanton noch ein eigenes «Finish» vornimmt.

Der Lehrplan 21 betont in didaktischer Hinsicht Kompetenzen. Dieser Begriff löst bei den Gegnern des Lehrplanes 21 Reflexe aus, die den Untergang des Abendlandes befürchten lassen. Im dualen Berufsbildungssystem haben wir längst auf das kompetenzorientierte Modell umgestellt und machen damit seit über 10 Jahren hervorragende Erfahrungen.

Und das macht Sinn, weil wir in Studium und Berufswelt schliesslich auch nicht mit Fakten, sondern nur mit Kompetenzen vorwärtskommen. Unter Kompetenzen verstehen wir in der Berufswelt die Fähigkeit, erlerntes Wissen zielorientiert miteinander zu verknüpfen, anstatt es nur wiedergeben zu können. Und genau so ist das auch im Lehrplan 21. Welche Kompetenzen, in welcher Altersstufe zu beherrschen sind, wird im Lehrplan 21 sehr umfassend und für Eltern, Lehrer und Schüler vollkommen transparent und verständlich dargestellt.

Kompetenzen erlernt man jedoch nicht im Frontalunterricht, sondern beispielsweise in Projektarbeiten. In ganz jungen Jahren sprechen wir vom spielerischen Lernen, vom Lernen durch Erfahrung und erachten das als die vollkommen natürlich Methode des Lernens. Nun wird der ausschliessliche Frontalunterricht ja Gott sei Dank nicht erst mit dem Lehrplan 21 abgeschafft.

Bereits der aktuell gültige Lehrplan ’92 beschreibt unter den didaktischen Leitideen genau 10 Unterrichtsformen. Diese reichen von «Gruppen – und Partnerarbeiten» über «individualisiertes Lernen mit Wochenplan und Freiwahlarbeit» bis hin zum «entdeckenden und handelnden Lernen». Es heisst dort: «Die Lehrenden sind in der Wahl der Unterrichtsmethode weitgehend frei. Die Vielfalt der Ziele, Inhalte und Lerntypen erfordert einen Methodenpluralismus.»

Der Lehrplan 21 fördert auch die berufliche Orientierung, indem er hier Mindeststandards definiert. Im Kanton Solothurn ist davon aber vieles bereits im Rahmen der letzten Sekundarstufenreform umgesetzt worden. Aus Sicht der Wirtschaft wäre es hier unabhängig vom Lehrplan wünschenswert, dass auch diejenigen Schüler, die im Sek P-Zug, also auf dem Weg zur Maturität, eingespurt sind, einen eigentlichen Berufswahlunterricht erhalten. Denn nicht jeder der intellektuell studieren könnte, will dies auch wirklich machen. Viele Jugendliche wollen in einer bestimmten Phase etwas Praktisches tun, bevor sie wieder auf die Schulbank zurückkommen.

Neben der beruflichen Orientierung stärkt der Lehrplan 21 auch ganz klar die MINT-Fächer, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Dies hat weniger mit den Fachinhalten oder der Lektionenzahl als vielmehr damit zu tun, dass der gesamte Aufbau über alle Altersstufen hier vollständig überarbeitet und aufeinander abgestimmt wurde. Zudem ist auch das Fach Informatische Bildung der heutigen Situation angepasst und umfasst neben der klassischen Informatik auch die Bedeutung und Aufgabe von Medien für das Individuum und für die Gesellschaft.

Das heisst aber nicht, dass mit unserer Schule alles in Ordnung ist und es heisst nicht, dass der Lehrplan 21 die bestehenden Probleme lösen wird. Wir haben 25 Prozent der Kinder, die sich nach 11 Schuljahren einschliesslich Kindergarten nicht für eine dreijährige Lehre qualifizieren. Und wir haben zu viele Kinder, die mit privater Nachhilfe über Selektionshürden hinweg trai-niert werden, was unfair ist und in vielen Fällen weder den Kindern noch den Eltern noch der Schule zum Vorteil gereicht. Es bleibet also auch nach der Einführung des Lehrplanes 21 noch einiges zu tun.