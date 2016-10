Fabian Marbet erscheint in Anzug und Krawatte zum verabredeten Interview-Termin in Olten. Er arbeitet in Zürich bei einer weltweit tätigen Bank, deshalb die schicke Aufmachung. Im Verlauf des Interviews wird schnell klar: Der Banker hat eine soziale Ader. Er weiss, welch Glück er hat und gibt etwas davon an Menschen weiter, denen es weniger gut geht.

Im Rahmen des Projektes «Deutsch zu zweit» der Schweizer Freiwilligenorganisation Benevol bringt er Sonam, einem Tibeter, der als politischer Flüchtling in die Schweiz kam und mit seiner Familie von der Sozialhilfe lebt, Deutsch bei. «Meine Idee ist es, jemandem, der sich keinen Deutschkurs finanzieren kann, beim Erlernen unserer Sprache zu helfen», erklärt Marbet bei einer Tasse Kaffee. Von Benevol vorgesehen wäre eine Deutschstunde im Monat. «Doch Sonam und ich haben schnell gemerkt, dass dies zu wenig ist.» Deshalb hätten sie den «Stundenplan» auf drei Stunden pro Woche angepasst.