Die Einführung einer Frauenquote, wie vom Bundesrat in seiner aktuellen Gesetzesvorlage zur Revision des Aktienrechts vorgeschlagen, ist ein Zwang und stellt einen Eingriff in die unternehmerische Freiheit dar. Wirksame Anreize, damit Frauen im Erwerbsleben bleiben und Beruf und Familie unter einen Hut bringen können, lassen sich mit keiner Quote erreichen.

Wirklich wirksame Anreize sehen anders aus: Mittagstische, Nachmittagsbetreuung oder Aufgabenhilfe. Gerade in den ländlichen Regionen sind aber solche schulergänzenden Tagesstrukturen noch schlecht vertreten. Kinderkrippen hingegen sind gemäss einem aktuellen Bericht von der Ecoplan im Auftrag des Amtes für soziale Sicherheit inzwischen sehr gut etabliert.

Die Betreuungsplätze im Kanton Solothurn sind seit 2002 von 648 auf 1239 im Jahr 2015 angestiegen. Sie decken das Bedürfnis von Wirtschaft und Gesellschaft aber nur zu einem Teil ab. Tagesschulen oder schulergänzende Strukturen sind nach wie vor eine Seltenheit, finden sie sich doch einzig in den Städten und grösseren Gemeinden.

Nicht auszublenden ist die Tatsache, dass gut ausgebildete Frauen in den ersten Jahren mit Kindern sehr bewusst die Entscheidung treffen, eine Weile auf die Berufstätigkeit zu verzichten. Umso wichtiger sind die Möglichkeiten eines Widereinstiegs nach einer Mutterschaftspause – hier ist vor allem die Wirtschaft gefordert.