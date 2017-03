«In keinem anderen Land mischt sich die Regierung so sehr unter die Bevölkerung wie in der Schweiz. Das ist doch fantastisch!» Der Rentner aus Solothurn ist sich sicher: So eine Gelegenheit darf man sich nicht entgehen lassen. Mit dem Wunsch, der Landesregierung einmal auf Augenhöhe zu begegnen, war er nicht alleine: Rund 300 Gäste folgten der Einladung der Landes- und Kantonsregierung, dem Bundesrat auf dem Kronenplatz zu begegnen.