Gerne hätte diese Zeitung auch nach der am Sonntag erfolgten Abstimmung in der Türkei mit türkischstämmigen Solothurnerinnen und Solothurnern über den Abstimmungsausgang gesprochen. Wie beurteilen diese das knappe Verdikt? Was sagen sie zu den Unregelmässigkeiten, die von internationalen Wahlbeobachtern festgestellt worden sind? Wie wird es mit der Türkei in Zukunft weitergehen? Lässt sich die Spaltung, die quer auch durch die in der Schweiz lebenden türkischen Gemeinschaften geht, wieder kitten?

Wie bereits bei den Recherchen für einen Artikel im Vorfeld des Urnengangs erwiesen sich diese Anfragen jedoch wiederum als ein alles andere als einfaches Unterfangen.

«Das ganze Gestürm satt»

«Ich bin froh, wenn ich mich da raushalten kann», sagt eine angefragte Person aus der Region Olten zur Thematik. Einem anderen potenziellen Gesprächspartner ist das Medium Telefon für Auskünfte zu heikel. Weitere angefragte Personen verweisen auf andere Leute, die sich dazu besser äussern könnten. Diese sind dann aber leider auch nicht erreichbar. Im Falle einer im Kanton befindlichen Moschee sind unzureichende Deutschkenntnisse der Grund dafür, dass das Gespräch nicht weitergeführt werden kann.