Keine schriftliche Meldung

Rechtlich betrachtet habe das Veterinäramt alles richtig gemacht, sagte Peter Studer, Departementssekretär und Chef des Rechtsdienstes. Dass auf die telefonische Meldung von Missständen Anfang Februar keine Kontrolle erfolgte, sei normale Praxis. «Der Veterinärdienst hat eine schriftliche Meldung unter Nennung der Mängel eingefordert. Diese ist nicht eingetroffen.» Es gebe immer wieder Denunzianten, die einen Bauern unbegründet anschwärzten. «Man kann nicht einfach ständig herumschnüffeln. Die Tierhalter werden genügend oft kontrolliert und haben ein Recht auf Privatsphäre», sagte Studer.

«Zudem hat der Bund den Betrieb zur Überprüfung der Subventionszahlungen am 24. Februar kontrolliert und es gab nichts zu beanstanden. Da wäre eine weitere Kontrolle durch das Veterinäramt unverhältnismässig gewesen», sagte Studer. Es dränge sich keine grundsätzliche Änderung des heute geltenden, risikobasierten Systems auf. Danach werden sämtliche Tierhalter alle vier Jahre kontrolliert. «Wenn ein wesentlicher Mangel festgestellt wird, gibt es bereits nach einem Jahr eine Zwischenkontrolle.»

Gewisse Lehren werde man aus dem Fall ziehen. «Die Behebung kleinere Mängel werden in Zukunft vom Tierarzt überprüft», sagte Studer. Die Vollzugsmeldung des Bauern werde nicht mehr genügen. «Nach der dritten Beanstandung wird der Fall nicht mehr geschlossen, dann muss man von einem systemischen Problem ausgehen.» Einfacher gesagt: Erst wenn ein Tierhalter dreimal negativ registriert worden ist, kommt er in die Risikoliste des Kantons.

«Es war kein Vorzeigebetrieb»

Als Experte wurde Michael Hässig beigezogen, der als Professor für Veterinärmedizin an der Universität Zürich arbeitet. «Man hätte diese Entwicklung nicht erkennen können», entlastete auch Hässig das Solothurner Veterinäramt. Als Todesursache vermutet der Fachmann eine Vergiftung durch das Nervengas Botulinum Neurotoxin C/D, das bei der Verwesung entstehen kann und von dem Spuren im Stall nachgewiesen werden konnten. «Eine einzige tote Maus im Silo kann eine ganze Tonne Futter so vergiften, dass die Kühe daran sterben. Das ist auch schon in Top-Betrieben passiert.»

Im Interview nach der Medienkonferenz relativierte der beigezogene Experte die Aussagen. «Es war klar, dass es sich nicht um einen Vorzeigebetrieb gehandelt hat. Vielleicht wäre es in einem solchen Fall auch möglich, dass ein Veterinär nach einer telefonischen Meldung unbürokratisch einen freundschaftlichen Besuch macht, ohne dass man gleich eine Kontrolle anordnet.»