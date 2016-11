Wie die Kantonspolizei mitteilt, werden die Fahrzeuge in erster Linie für die präventive, bürgernahe Polizeiarbeit in der Region Olten und in den Quartieren der Stadt Olten zum Einsatz kommen.

Es hat sich gezeigt, dass die Polizei mit den Fahrzeugen mobiler ist und von der Bevölkerung besser wahrgenommen wird. Darüber hinaus sollen die Segways auch in anderen Regionen ergänzend eingesetzt werden, beispielsweise beim slowup im Bucheggberg sowie weiteren Veranstaltungen. (pks)