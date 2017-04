Tausende Tamilen kommen am Wochenende an ein Tanzfest in Biberist. Doch um die Organisation gibt es Streit. Hunderte Tamilen warnen nun den Regierungsrat per Unterschrift: Wird der Anlass nicht verboten, kommt es zu Gewalt. Die Polizei winkt ab. Die Organisatoren vermuten politische Gründe hinter der Aktion.