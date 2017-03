Silvio Jeker, der Präsident der Solothurner SVP, weilt momentan während zwei Wochen in Thailand. Auch während der Kantons- und Regierungsratswahlen am 12. März wird Jeker nicht in der Schweiz sein sein. Der Grund dafür: Nach den Thailandferien im 2016 hat die Familie schon im März wieder für dieses Jahr gebucht. Damals war das Datum der Wahl noch nicht festgelegt. (naj)