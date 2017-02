Für «eine Kurskorrektur»

Damit wird sie als mögliches Mitglied in der Kantonsregierung auf Granit beissen. Bei der Umsetzung der Steuerreform will diese nämlich die Steuerbelastung für Unternehmen radikal senken. Und Schaffner weiss, dass die Regierung auch nach den Wahlen mehrheitlich bürgerlich zusammengesetzt sein wird. Trotzdem. Auch hier gibt sich die Oltnerin kämpferisch. «Ich würde mich in Sachen Steuerreform für eine Kurskorrektur einsetzen im Sinne einer verträglicheren Umsetzung.»

Nach ihrer fast einstimmigen Wahl zur alleinigen Regierungsrats-Kandidatin der SP hiess es, sie sei praktisch gewählt. Schaffner sei die «natürliche Nachfolgerin» des abtretenden Genossen Peter Gomm; ebenfalls Anwalt und ebenfalls Oltner. Schaffner wehrt sich vehement: «Wir leben nicht in einer Monarchie. Gewählt wird die Regierung durch die Bevölkerung.» So betreibt sie einen aktiven Wahlkampf mit zahllosen Auftritten und Inseraten.

Dazu braucht es viel Durchhaltewillen und Ausdauer. Kein Problem für Schaffner, die mit ihrem Ehemann und zwei Kindern in einem Einfamilienhaus in Olten lebt. Sie liebe die Natur. «Meine Eltern konnten als Bauern keine Ferien machen. So habe ich als Kind viele Wochen bei meiner Tante in den Bergen im Wallis verbracht.» Sie hält sich bis heute auf anspruchsvollen Wanderungen fit.

Noch heute werde sie von Ratskollegen auf die von ihr als Kantonsratspräsidentin organisierten Wandertour angesprochen. «Diese brachte einige an ihre Grenzen», berichtet sie lachend.