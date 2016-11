Solothurn 1853, ein starkes Erdbeben erschüttert die Stadt und verursacht sogar an der St.-Ursen-Kathedrale Schäden. Heute würde ein solches Ereignis, je nach Szenario, örtliche Gebäudeschäden in einer Höhe von 32 oder 200 Millionen Franken verursachen.

Dieser Schluss kann aus den Berechnungen des Pools für Erdbebendeckung entnommen werden. Dabei wurden durch die Kalkulation des Schadenausmasses historischer Erdbeben die Zahlen auf die heutige Zeit übertragen.

Die Versicherungssituation in einem solchen Ernstfall erwiese sich als höchst problematisch: Versicherungstechnisch ist der Hauseigentümer bei Erdbebenschäden auf sich gestellt. Erdbeben gelten in der Schweiz nämlich nicht als Elementarschäden. Es wird gänzlich dem Hauseigentümer überlassen, ob er sich überhaupt gegen ein Erdbeben versichern möchte.

Mehr Anfragen bei Versicherung

Nach der Erdbebenkatastrophe von 2009 in L’Aquila und spätestens seit den letzten Beben im laufenden Jahr rückt die Erdbebenthematik wieder mehr ins Interesse sowohl bei der Bevölkerung wie auch in der Politik. Wie auch Alain Rossier, Direktor der Solothurnischen Gebäudeversicherung (SGV), feststellt: «Seit den schweren Erdbeben in Italien ist diese Thematik aktueller denn je, es kann beispielsweise beobachtet werden, dass vermehrt nach Erdbebendeckungen gefragt wird.»