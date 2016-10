Susanne Schaffner soll den Regierungsratssitz der Solothurner SP verteidigen und als erste SP-Frau in die fünfköpfige Solothurner Exekutive einziehen. Die Delegierten der SP haben die 54-jährige Juristin gestern am Parteitag in Zuchwil auf den Schild gehoben.

In der parteiinternen Ausmarchung siegte die frühere Kantonsratspräsidentin über den ebenfalls antretenden SP-Nationalrat Philipp Hadorn. Dieser musste eine Niederlage einstecken. Von den 122 Delegierten stimmten lediglich 19 für den Gerlafinger Gewerkschafter, 103 für Schaffner. Es fand eine geheime Urnenwahl statt.

Die Regierungsratswahlen finden am 12. März statt. Der bisherige SP-Vertreter in der Solothurner Exekutive, Sozialdirektor Peter Gomm, tritt nach 12 Jahren nicht mehr zur Wahl an.

(Update folgt)