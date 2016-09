Mitte letzter Woche habe Willy Pfund «aus persönlichen Gründen seinen sofortigen Rücktritt von allen Ämtern bei Pro Tell» bekannt gegeben, heisst es in einer Stellungnahme der Gruppierung vom Freitag.

Der heute 77-jährige Dornacher war seit 2002 Präsident. Die interimistische Führung wird nun von Vizepräsident Werner Hohler übernommen. Im Frühling 2017 soll ein neuer Präsident gewählt werden.

Offenbar ist der Abschied von Pfund aus Pro Tell nicht in gutem Einvernehmen erfolgt. Wie der «Tages-Anzeiger» berichtet, habe der Solothurner einen Vorstandsentscheid von Ende August kritisiert. Danach sei er «wegen autokratischem Führungsstil und mangelnder Kommunikation» per sofort suspendiert worden. Der Suspendierte beschreibt das Vorgehen als «Putsch, statutenwidrig und respektlos». Er vermisse den Respekt, sein Vertrauen sei zerstört.

Gegenüber dem «Tages-Anzeiger» führt er aus, dass er sich gegen Kreise innerhalb von Pro Tell gewehrt habe. Diese hätten eine weitergehende Liberalisierung des Waffenrechts gefordert.

Der Solothurner politisierte von 1983 bis 1987 für die FDP im Nationalrat, trat dann zurück, um sich für die Regierungsratswahlen aufstellen zu lassen. Zu diesem Zeitpunkt war der Schwarzbube Kantonsrat und FDP-Kantonalpräsident. Die Parteibasis setzte sich aber für eine andere Kandidatur ein und stellte Cornelia Füeg auf. Die Oltnerin wurde zur ersten Solothurner Regierungsrätin überhaupt gewählt. (ldu)