Seit Jahren steigen die Prämien der Grundversicherung im Kanton Solothurn stärker an als im schweizerischen Durchschnitt. Das ist auch im kommenden Jahr nicht anders. Bei den Erwachsenen beträgt der durchschnittliche Anstieg 5,8 Prozent, schweizweit «nur» 4,5 Prozent. Das Prämienwachstum bei den jungen Erwachsenen beläuft sich in Solothurn auf 7,4 Prozent (schweizweit: 5,4 Prozent). Und die Kinderprämien steigen in Solothurn gar um 9,1 Prozent (schweizweit 6,6 Prozent).

Da ist es ein kleiner Trost, dass die monatlichen Durchschnittsprämien im Kanton Solothurn – derzeit noch – unter dem schweizerischen Mittelwert liegen. Im nächsten Jahr bereits könnte sich das ändern. Erwachsene zahlen 2017 im Durchschnitt 441,40 Franken (mit einer Franchise von 300 Franken). Schweizweit ist die Durchschnittsprämie mit 447,28 Franken nur geringfügig höher. Auffallend ist, dass die Durchschnittsprämie in 16 Kantonen tiefer ist als jene im Kanton Solothurn.