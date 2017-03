Dieses Wachstum ist vergleichbar mit der durchschnittlichen Entwicklung der letzten Jahre, wie aus der am Mittwoch veröffentlichten Statistik des Kantons Solothurn hervorgeht.

Deutlich über dem kantonalen Schnitt stieg die Zahl der Bevölkerung in den Bezirken Wasseramt (1,6 Prozent), Olten (1,3 Prozent) und Bucheggberg (1,2 Prozent).

Ganz anders ist die Situation in der Stadt Solothurn: Die Zahl der Einwohner sank um 19 Personen (minus 0,1 Prozent) auf 16'795 Personen. In Olten stieg die Zahl der Einwohnenden um 1,79 Prozent auf 18'267 und in Grenchen um 1,51 Prozent auf 17'089 Personen.