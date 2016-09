Dieses Jahr haben 919 Gemeinden mindestens 2000 Einwohner und tauchen deshalb im Gemeinderanking der «Weltwoche» auf. Solothurner Gemeinden sucht man in den Top 100 vergebens. Erst auf Rang 268 taucht das erste «SO» auf. Dornach hat sich den Platz mit besonders hohen Bewertungen in der Erreichbarkeit (Rang 123) und Arbeitsmarkt (196) verdient. Am schlechtesten fällt die Bewertung in der Kategorie Versorgung aus (Rang 836).

Hofstetten-Flüh ist laut Ranking die zweitattraktivste Gemeinde im Kanton. Sie schafft es auf den Platz 355. Die Bevölkerungsstruktur überzeugte am meisten (Rang 143), am Schlechtesten ist die Schwarzbubenland-Gemeinde bei den Steuern. 119 Prozentpunkte sind es aktuell.