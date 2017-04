«An der letzten kantonalen Parteileitungssitzung vom 11. April 2017 habe ich mitgeteilt, dass ich auf die bevorstehende Generalversammlung nicht mehr zur Wahl als Präsident der SVP Kanton Solothurn zur Verfügung stehen werde», schreibt Silvio Jeker in einem Communiqué.

Der Schritt falle ihm schwer, «da dieses Amt eine grosse Herausforderung darstellt, der ich mich gerne - und aus meiner Sicht mit Erfolg in vielen Bereichen - gestellt habe.» Bei seiner Wahl 2013 sei allen klar gewesen, dass ein unerfahrener Neukantonsrat, mit noch unerfahreneren Vizepräsidenten, «zwangsläufig einige Fehler machen dürfte». Eine «grössere Havarie» habe es aus seiner Sicht nicht gegeben, blickt er zurück.

Der Erschwiler Unternehmer kommt mit dem Rücktritt auch einer Forderung von Kantonsrat Walter Gurtner unmittelbar nach den Kantonsratswahlen 2017 nach. Gurtner hatte damals eine Rücktrittsforderung an Jeker als Parteipräsidenten gestellt und einen weiteren «Neuanfang» der SVP Kanton Solothurn gewünscht. «Nach reiflicher Überlegung und vielen Gesprächen mit der Familie sowie mit Parteifreunden, entspreche ich dieser Forderung», teilt nun Jeker mit.

Diesem Wunsch eines «Neuanfangs» würden auch die Vizepräsidentin, Kantonsrätin Christine Rütti und der Kassier, Kantonsrat Hugo Schumacher entsprechen. Die beiden stellen ihre Plätze im Parteipräsidium ebenfalls zur Verfügung. Vizepräsident Rolf Joachim hat sein Amt bereits nach der Rücktrittsforderung per sofort geräumt und ist auch als Amteipräsident der SVP Thal-Gäu zurückgetreten.

Jekers Frau und er selbst wollen der SVP auch nach dem Rücktritt als Parteipräsident weiterhin loyal zur Verfügung stehen. Selbstredend erwartet er von denjenigen, welche ihn zum Rücktritt aufgefordert haben, sich nun aktiv um die Nachfolge und den gewünschten «Neuanfang» zu kümmern.

«Schöne Erfolge»

Jeker blickt in der Mitteilung auf «schöne Erfolge» zurück. Er nennt als Beispiele das «Traumresultat» bei den letzten Nationalratswahlen, die vielen gut besuchten und in guter Atmosphäre abgehaltenen Versammlungen, insbesondere die Jubiläumsversammlung «25 Jahre SVP Kanton Solothurn» und die nationale Delegiertenversammlung der SVP in Balsthal.

«Es ist mir als Parteipräsident gelungen, die Organisation der Partei, mit der administrativen Arbeit und dem Sekretariat im Hintergrund, auf professionelle Beine zu stellen», schreibt Jeker. Auch in den Wahlkämpfen habe die Kantonalpartei mit den zur Verfügung stehenden Mitteln das Optimum herausgeholt. «Wermutstropfen war sicher der verlorene Kantonsratssitz bei den Wahlen in diesem Jahr», so Jeker.

Jeker wurde 2013 in den Kantonsrat und zum Präsidenten der Kantonalpartei gewählt. Ende April 2015 trat er aber bereits wieder als Kantonsrat zurück – aus geschäftlichen Grünen. (ldu)