Für Grossverteiler verunmöglicht diese Vorschrift regelmässige Sonntagsöffnungszeiten. Für kleine Familienbetriebe kann dies ein willkommener Zustupf sein. Insbesondere die Denner-Satelliten-Franchisenehmer, oft Familien mit Migrationshintergrund nutzen das. «Fast alle der rund 15 Denner-Satelliten-Betreiber im Kanton Solothurn nutzen die Möglichkeit», sagt Denner-Mediensprecher Thomas Kaderli. «Die Umsätze sind sehr zufriedenstellend und übertreffen die Erwartungen», hält er fest. Genaue Zahlen nennt Denner «aus konkurrenztechnischen Überlegungen» nicht.

Vroni Wälchli betreibt das Steinbrugg-Lädeli in Solothurn und hat sonntagmorgens geöffnet. Für sie ist es der beste Tag. Die Leute kämen sehr konzentriert während der kurzen Öffnungszeit. Auch für Vasanthasingam Sinnathurai ist der Sonntag ein gutes Geschäft. Er betreibt die Denner-Satellit-Läden in Luterbach und Derendingen. Geöffnet sind sie nur von 10 bis 12 Uhr.

Auch die Familie Bajrami hat ihre Läden nur von 10 bis 12 Uhr geöffnet, und nicht von 8 bis 18 Uhr, wie es das Gesetz erlauben würde. Vor 10 Uhr würde das Geschäft nicht rentieren, sagt Fatmir Bajrami der die Denner-Satellit-Läden Oensingen und Zuchwil betreibt, sein Bruder denjenigen in Hägendorf. Nach dem Mittag, so Bajrami, «möchten wir auch noch etwas vom Sonntag haben.» Dass fast alle Denner-Satellit-Läden nur von 10 bis 12 geöffnet haben, liege keinesfalls an Vorschriften aus der Konzernzentrale, heisst es bei Denner. Jeder Satellit-Betreiber könne diese frei wählen. Während Fatmir Bajrami noch etwas Zeit für die Familie will, zeigt eine kleine Umfrage, dass andere Betreiber von den neuen Möglichkeiten noch gar keine Kenntnis haben.

«Der Markt wird das regeln»

Jonas Motschi ist Chef des Amtes für Wirtschaft und Arbeit. Nach einem Jahr zieht er eine positive Bilanz zu «seinem» Gesetz (vgl. Kasten links). Negative Rückmeldungen seien auch in Sachen Öffnungszeiten keine gekommen. Motschi hat beobachtet, dass vorwiegend in «Ballungszentren» die Läden samstags länger geöffnet haben. «Man muss den Markt dafür haben.» Dass sonntags die Läden oft nur kurz geöffnet haben, ist auch Motschi aufgefallen. Er vermutet dass dies einerseits an der Konkurrenz der Tankstellen liegt und andererseits an der Präsenzzeit. «Sie können niemanden anstellen.» Motschi vertraut darauf, dass «die Betreibe am besten wissen, wann Leute kommen.»

Von einem guten Gesetz spricht Andreas Gasche, Geschäftsführer des kantonalen Gewerbeverbandes. «Ich erhielt das Feedback, dass samstags Öffnungszeiten bis 17 Uhr gereicht hätten», sagt er. «Ich bezweifle, dass die Öffnungszeiten bis 18 Uhr für die Grossverteiler immer rentieren.» Doch für ihn gilt: «Der Markt wird das regeln.»