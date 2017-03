Kein Job – kurz vor der Pension

Daraus wird noch nichts! Frau oder Mann ist arbeitslos. Mehr oder weniger kurz vor der Pension. Jetzt heisst es wieder zurückstecken. Nicht wegen unserer Aus- oder Weiterbildung oder den Kindern. Nein, weil wir nicht mehr so verdienen wie vorher. Niemand weiss, ob das vor dem Pensionsalter ändert. Da ist einschränken und sparen angesagt.

Hat eigentlich schon mal jemand ausgerechnet, was für ein Loch in vielen Kassen der fehlende Konsum dieser Altersgruppe in Zukunft hinterlässt?

Das Hauptproblem ist dieses scheussliche Gefühl der Nutzlosigkeit. Da darf ich im Plural schreiben. Wir fühlen uns nutzlos. Ausgestossen aus der sogenannten Normalität. Man braucht uns nicht mehr. Pessimismus? Ja, zugegeben und auch etwas dick aufgetragen. Aber manchmal fühlt es sich genau so an!

Jeder Mensch will dazugehören. Ein aktiver Teil unserer Gesellschaft sein. Wir wollen unseren Beitrag leisten. Was ist daran bitteschön falsch?

Die banale Frage: «Was machst du beruflich?», wird zum psychischen Minenfeld. In jeder Gesellschaft kommt sie irgendwann. Unweigerlich. Wir haben sie vorher selbst gestellt. Ahnungslos. Und jetzt? Was sollen wir darauf bloss antworten?

Erfahrungen liegen brach

Viel Potenzial und viel wertvolle Erfahrung liegen brach. Auf dem Abstellgleis. Zum Teil mit Füssen getreten. Wegrationalisiert wegen Umstrukturierung oder so ähnlich.

Jemand erzählte mir, sich nicht mehr auf Vorstellungsgespräche zu freuen, weil die Enttäuschung danach zu gross ist. Und das im Voraus! Nach zig Bewerbungen und darauf folgenden Absagen oder gar Funkstille, ist es jedenfalls extrem schwierig, nicht die Hoffnung zu verlieren!

Manche Menschen in unserem Alter haben Berufe gelernt, die es heute gar nicht mehr gibt. Verschwindet die Firma, fehlt die Nachfrage komplett. Dabei denken wir üblicherweise sofort an Umbildung. Nur ist diese ganze Ausbilderei einfach nicht jedermanns Sache. Es gibt Leute, die mit Theorien Mühe haben aber hervorragende PraktikerInnen sind. Gold sind die wert! Was wären kluge Köpfe ohne praktisch begabte Menschen?

Einige Wenige resignieren. Die meisten aber bemühen sich unermüdlich um berufliche Integration und neue Perspektiven.