«Negritis», «Albaneritis» und «Sirytis»: In Mümliswil wurde am sonntäglichen Umzug ein fremdenfeindlicher Flyer verteilt. Dieser war mehr als geschmacklos und hat nicht einmal an der Fasnacht etwas zu suchen.

Die Fasnacht hat für viele eine Ventilfunktion. Manchmal gehts an den Rand des Geschmacklosen. Wir haben einige Fälle der letzen Jahre zusammengesucht:

2017: Rassismus Vorwürfe an der Oltner Banausiade

Zwar ist eine gewisse Provokation immer Teil der (Vor)Fasnacht, doch ist es manchmal etwas zu viel. Dies gehört jedoch zum Berufsrisiko, und die Konsequenzen müssen getragen werden, so sagt auch Heinz Näschi Neuenschwander, einer der Darbieter: «Wer austeilt, muss auch einstecken können». An der diesjährigen Banausiade in Olten hat Heinz Nöschi Neuenschwander mit seiner Nummer als Intrigationsbeauftragter angeeckt.

Grund: Nicht wenige hielten die Produktion für rassistisch unterlegt. Unter anderem wurde ein Lokalpolitiker mit Adolf Hitler in Verbindung gebracht, mit dem sich, so der Intrigationsbeauftragte, selbst der Diktator nicht gerne vergleichen lasse, zum andern etwa die jüdischen Wurzeln eines hiesigen Gewerbebetriebs in Erinnerung gerufen. Selbstverständlich aus der Warte des Intrigationsbeauftragten mit erkennbarem islamischem Hintergrund. Gut möglich dass sich Publikumsgemüter an den doch derben Analogien nicht erwärmen konnten.

2017: Schnäbi auf dem Kreisel-Chessler