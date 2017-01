Am Freitag wurde die SO-fein GmbH vorgestellt. Der Solothurner Landfrauen- und Bàuerinnenverband (SOBLV) lud dafür zum fulminanten Apéro mit vielen regionalen Leckereien. Mit dem Unternehmen knüpfen sie direkt an ihre Erfolge der Sendung «Landfrauenküche» aus SRF an.