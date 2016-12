Entscheid eigenverantwortlich gefällt

Auch wenn das Solothurner Verwaltungsgericht die fürsorgerische Unterbringung wieder aufgehoben habe, könne der KESB keinen Vorwurf der Willkür gemacht werden. Diese Behörde fälle ihre Entscheide autonom und eigenverantwortlich und könne deswegen nicht sanktioniert werden.

Das Solothurner Verwaltungsgericht habe eine grundsätzliche Rechtsfrage geklärt. Diese werden in die künftige Praxis der KESB einfliessen, heisst es in der am Dienstag veröffentlichten regierungsrätlichen Antwort weiter.

Andres Z. hatte am 4. Januar 2011 in der St.-Ursen-Kathedrale in Solothurn über den Altar und den darunter liegenden Teppich rund 20 Liter Benzin geschüttet. Das dabei entstandene Gemisch aus Luft und Benzin zündete er mit einer Kerze an. Verletzt wurde niemand. Beim Brandanschlag entstand ein Sachschaden von 3,5 Millionen Franken.

Zum Zeitpunkt der juristischen Auseinandersetzung vom letzten Herbst hatte der 66-Jährige die gegen ihn ausgesprochene unbedingte Freiheitsstrafe von 14 Monaten wegen Brandstiftung, mehrfacher Störung des Bahnverkehrs sowie Drohung und Schreckung der Bevölkerung längst abgesessen. Er hatte sich in der Haft gegen alle Therapien gewehrt. (sda)