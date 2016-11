Neben der fehlenden Harmonisierung bedeute die Erarbeitung eines neuen Lehrplans oder auch nur die Überarbeitung des bestehenden einen «grossen Aufwand», hält die Regierung weiter fest. Sie veranschlagt für einen neuen Solothurner Lehrplan Kosten in der Höhe von 630 000 bis 800 000 Franken, hinzu kämen noch die Aufwendungen für die Weiterbildungen.

Anschluss an Berufswelt

Eine Erneuerung des aktuellen Solothurner Lehrplans sei neben den Vorgaben der Initianten auch deshalb nötig, weil der aktuelle Lehrplan in den 80er-Jahren entstanden ist. Teile davon seien mehrfach ergänzt, ersetzt oder überarbeitet worden. Der heutige Solothurner Lehrplan sei ein «Flickwerk», der mit seinen knapp 600 Seiten noch umfangreicher ausfalle als der Lehrplan 21.

In seiner rund 17-seitigen Stellungnahme erörtert der Regierungsrat zudem die einzelnen Forderungen der Initianten und benennt eine Reihe von «Problemfeldern». Ein zentrales Anliegen der Initianten besteht darin, dass der Lehrplan der Volksschule auf Inhalten respektive Wissen aufbauen muss – und nicht auf Kompetenzen. «Diese Forderung widerspricht der Aufbaulogik des Lehrplans 21 total», stellt die Regierung fest. Der Lehrplan orientiere sich an Kompetenzen. «Wissen, Können und Anwenden» bilden in den Kompetenzbeschreibungen des harmonisierten Lehrplans dabei eine Einheit.

Indem die Volksinitiative die Vermittlung von Wissen in den Vordergrund stelle, folge sie einem anderen Ansatz. «Dass dies nicht ausreichend sein kann, erkennen die Initianten ebenfalls, daher sollten ergänzend gleichwohl Kompetenzen definiert werden», schreibt die Regierung. Der geforderte Aufbau auf Inhalten aber erschwere den Anschluss an die Berufswelt, die gesamtschweizerisch organisiert ist. «Alle anderen Kantone richten sie mit dem Lehrplan 21 am Ende der Volksschule auf die gleichen Kompetenzen aus.» Solothurn müsste die Anschlüsse mit dem eigenen Lehrplan neu klären.

Ein weiteres Problemfeld ortet die Regierung insbesondere in der geforderten Aufteilung des Bereichs Natur und Technik in die Fächer Biologie, Chemie und Physik. Der Unterricht auf der Sekundarstufe I würde so «in kleinste Einheiten zersplittert». Zudem widerspreche diese Forderung dem Schulalltag. Das heutige Fach Naturlehre vereine die erwähnten Fachwissenschaften – eine Einheit, die sich bewährt habe. Und was Geschichte und Geografie betrifft: Diese beiden Fächer werden auch in der Lektionentafel zum Lehrplan 21 getrennt aufgeführt.