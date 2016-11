«Zurück aus einer längeren beruflichen Auslandreise hat auch mich die Ankündigung der Auflösung des Vereins Oper Schenkenberg erst am vergangenen Montag erreicht». Dies schreibt der Präsident des Vereins Solothurn Classic, Peter Kofmel in einem Mail an die Redaktion.

Und weiter lässt er sich zitieren: «Da nun definitiv klar ist, dass es mit der Oper Schenkenberg im nächsten Jahr keine Tosca (in Solothurn, die Red.) geben wird – und für die Kooperations-Absichtserklärung ein Partner wegfällt, ergibt sich für Solothurn Classics eine klare, neue Ausgangslage. Diese werden wir nun intern eingehend besprechen.» Ende November würden Entscheide bekannt gegeben, so Kofmel.