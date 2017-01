Drei Viertel haben geantwortet

Die Fragen – in der Kurzversion «rapide» deren 34, in der längeren Version «deluxe» 54 – sind in Themenbereiche wie Schule/Bildung, Sozialstaat/Familie, Finanzen/Steuern, Wirtschaft/Arbeit usw. eingeteilt. Je nach gewählter Version beansprucht das Ausfüllen des Fragebogens rund eine Viertel- bis eine Halbestunde.

Das Tool steht ab sofort zur Verfügung. Bereits haben gut drei Viertel der 505 Kandidierenden für die 100 Kantonsratssitze und sieben der acht Bewerber für den Regierungsrat den Fragebogen ausgefüllt. «Das ist für diesen Zeitpunkt eine sehr gute Teilnahmequote», zieht Michael Erne eine positive Zwischenbilanz.

Der Co-Geschäftsleiter von Smartvote stellt fest, dass – mit Ausnahme bei einzelnen SVP-Amteiparteien – bei den meisten Kandidierenden der Goodwill für diesen Dienst an der Wählerschaft zum Ausdruck komme.