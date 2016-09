«Die Grundsätze aus dem Jahr 2010 bleiben unverändert bestehen», sagte Amtschef Staub am Dienstag in Oberdorf an einer Informationsveranstaltung für die Bevölkerung. So gibt es keine zusätzlichen Parkplätze und das Sonntagsfahrverbot gilt weiterhin. Es gehe nur um «Feinjustierungen», betonten Stephan Schrader, Leiter Nutzungsplanung im Raumplanungsamt, und Patrick Schlatter, Gemeindepräsident von Oberdorf.

Folgende Änderungen sind konkret geplant:

Wie bisher bleibt die Weissensteinstrasse an Sonn- und Feiertagen von 9 bis 16 Uhr gesperrt. Künftig kann der technische Leiter der Seilbahn das Fahrverbot aber aufheben, wenn die Bahn bei Schlechtwetter oder bei einer technischen Störung bereits seit 30 Minuten still steht und nicht absehbar ist, dass sie in der kommenden Stunde wieder los fahren kann.

Hotelgäste, die am Samstag auf den Berg kommen und übernachten, dürfen neu sonntags talwärts fahren.

Der Parkplatz unterhalb des Kurhauses erhält eine Barriere und Plätze für Kleinbusse. Dafür muss die Fläche leicht vergrössert werden. Die maximale Anzahl Parkplätze bleibt aber gleich.

Bei der Wintersperre kann die Kantonspolizei künftig Ausnahmebewilligungen für Angestellte der Gastwirtschaftsbetriebe oder für deren Güter- und Personentransporte erteilen. Während der Schlittelzeiten ist dies nicht erlaubt. «In einem guten Winter kommt kein Lastwagen den Berg rauf», beruhigte Tourismusdirektor Jürgen Hofer die Befürchtung aus dem Publikum, zu viele Lastwagenfahrten könnten die Schlittelpiste kaputt machen.

Es wird eine Begleitgruppe geben.

Heute parkieren während Grossanlässen wie dem Schwingfest Autos auf Landwirtschaftsland. Das entspricht nicht den Vorgaben des Nutzungsplanes, kann rechtlich aber kaum verhindert werden. Künftig soll nun Rechtssicherheit für die Organisatoren solcher Anlässe bestehen. So soll die Gemeinde bei Grossanlässen die Bewilligung erteilen können, dass Autos auf dem Berg parkiert werden dürfen.

Knackpunkt Ausnahmebewilligungen

Bereits jetzt ist ein potentieller Konfliktherd bekannt: Dem VCS sind die Ausnahmebewilligungen ein Dorn im Auge, die das Parkieren auf dem Berg bei Grossanlässen erlauben. Gemeindepräsident Patrick Schlatter versicherte zwar, dass man Grossanlässen im Kurhaus diese Bewilligung nicht geben wolle. Es gehe rein um Anlässe wie das Schwingfest oder das Uhuru-Festival. Doch auf die Beteuerungen allein will sich der VCS nicht verlassen.

«Die Gemeinde erhält einen Blankocheck», sagt auf Anfrage Heinz Flück, Co-Präsident des VCS Solothurn. Flück fordert, dass die Zahl der Grossanlässe, für die eine Ausnahmebewilligung vergeben wird, im Nutzungsplan verbindlich beschränkt wird. Vorerst wird der VCS sein Anliegen in der Vernehmlassung geltend machen. «Auch wir sind froh, wenn wir keine Einsprache machen müssen», sagt Flück vieldeutig.

Bis zum 10. Oktober können nun Einwände zu den vorgestellten Änderungen an das Amt für Raumplanung gerichtet werden. Dieses wertet die Eingaben aus. Vom 24. Oktober bis zum 23. November liegen der angepasste Nutzungsplan Weissenstein und der Gestaltungsplan Kurhaus öffentlich auf. Gibt es keine Einsprachen, könnte dann im Frühling 2017 das Baugesuch für das Kurhaus folgen.