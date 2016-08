Der Weissenstein, Solothurner Hausberg, Naherholungsgebiet, im Winter oft Insel im Nebelmeer. Seit die neue Gondelbahn hochfährt, drängen bei schönem Wetter 1000 und mehr Menschen rauf. «Wir haben die Stadt direkt vor dem Berg, die Anfahrtswege sind kurz. So hat es immer mehr Leute auf beschränktem Raum. Das ist bei uns schon extrem», sagt Konrad Stuber. Er ist Geschäftsführer der Seilbahn Weissenstein AG und der Ansturm auf den Berg wäre für ihn eigentlich Grund zur Freude.

Doch mehr Menschen bedeuten letztlich auch mehr und unterschiedliche Bedürfnisse. Da sind die Ausflügler, die Wanderer, die Jäger und natürlich die Biker. Seit der Mountainbike-Sport Ende der 80er-Jahre in die Schweiz kam, entwickelte er sich vom Freak- zum Massen-Phänomen. Rund eine halbe Million Mountainbiker gibt es in der Schweiz. Und Solothurn hatte mal so etwas wie eine Pionier-Rolle inne.

Mit Stacheldraht gegen Biker

Anfang der Nullerjahre machte sich eine Gruppe um den Bellacher Kuno Probst am Berg zu schaffen. 2002 erhielten sie eine Bewilligung von Kanton und Bürgergemeinde. Dem Frieden am Berg zuliebe. Friedlich aber ging es auch dann nicht wirklich zu. Es gab Sabotage-Akte mit Stacheldraht an der Strecke. Es kam zu Konfrontationen mit Wanderern und Jägern. «Die Einsprachen und Reklamationen aus dieser Zeit füllen etwa zwei Bundesordner», sagt Hans Küpfer. Er ist Markierungschef des Vereins Solothurner Wanderwege und befasst sich seit den ersten Problemen mit der Bike-Strecke.