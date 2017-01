Mut: Den hat Nicole Hirt. Als einzige Grenchner Gemeinderätin wagte sie es, gegen die Pistenverlängerung am Flughafen zu stimmen. Doch jetzt hat die Grünliberale einen noch kühneren Plan: Am 12. März will sie in die Solothurner Regierung – nach erst vier Jahren in der Politik. Und erst noch für eine Partei, die zuletzt gerade einmal 3,5 Prozent der Stimmen erhielt.

Es ist ein kalter Morgen, die Autoscheiben müssen freigekratzt werden. Nicole Hirt ist schon früh im Zentrum für körper- und sinnesbehinderte Kinder in Kriegstetten. Hier unterrichtet sie an der Oberstufe Schülerinnen und Schüler mit Lernbehinderungen. Hirt wirkt motiviert. «Ich bin keine Einzelkämpferin», widerspricht sie dem Ruf, der ihr vorauseilt.

Dass sie trotzdem einige so einschätzen, hat seinen Grund: Hirt hält ihre Meinung nicht zurück. Auch gegen Widerstände. Nicht nur bei der Grenchner Pistenverlängerung. Als eine der ganz wenigen Lehrerinnen stellt sie sich öffentlich – mit prägnanten Voten vorpreschend – gegen den Lehrplan 21. «Ich stehe zu meiner Meinung», sagt sie. Das schliesse nicht aus, dass sie bei gewissen Geschäften durchaus auch auf andere Stimmen höre.