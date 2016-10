«Wir haben mehrere Vorstellungsgespräche geführt und eine gute Wahl treffen können», sagt auf Anfrage Jonas Motschi, Chef des Amtes für Wirtschaft und Arbeit (AWA).

Noch sei der Kanton allerdings nicht im Besitz des vom Gewählten unterzeichneten Vertrages. Dessen Name soll anschliessend baldmöglichst bekannt gegeben werden.

Auf die Stellenausschreibung seien rund ein Dutzend Bewerbungen eingegangen, von denen «zwei, drei in die engere Wahl genommen» worden seien, berichtet der AWA-Chef. Da der neue Fachstellenleiter noch in ungekündigter Stellung sei, könne dieser seinen Job erst per Februar antreten. Bis dahin wird die Fachstelle weiterhin interimistisch geführt.

Die Neubesetzung wurde nötig, weil der erst im Dezember 2014 angetretene Vorgänger seinen Job bereits im Juni 2015 wieder kündigte und auch gleich die Arbeit niedergelegt hatte. Diese Vorgeschichte habe Einfluss auf die aktuelle Wahl gehabt, räumt Motschi ein: «Die Frage ist ja, wie sich jemand in ein System wie die kantonale Verwaltung einleben kann.» Denn letztlich würde halt hier der politische Überbau – Kantonsrat und Regierung – den Takt vorgeben. (ums.)