Die Umgebung passte perfekt zum Start der Berufsmesse IB Live, Ausgabe 2017. Es war ziemlich laut, es roch nach Industriearbeit, es wurde gehämmert, gebohrt, geschliffen in den Bellacher Produktionshallen der Busbauerin Hess AG und der Werkzeugherstellerin Fraisa AG.

Die Orte wurden für die Berufsmesse bewusst gewählt, denn deren Name ist Programm: Industrieberufe live erleben. Lernende bringen Schülern und Schülerinnen der 7. bis 10. Klasse 24 Berufe in ihrer Umgebung und in ihrer Sprache näher. Der zum dritten Mal in der Region Solothurn stattfindende Anlass soll dazu beitragen, die Lehrstellen in der Industrie mit künftigen Lernenden zu besetzen. Es machen zehn Firmen mit, 200 Lernende sind direkt engagiert.

Für «Beschäftigungsoffensive»

Das Konzept ist ein Erfolg, wie Josef Maushart, Präsident des organisierenden Industrieverbandes Solothurn und Umgebung (Inveso), an der Eröffnung erklärte. Über 50 Schulklassen hätten zum jetzigen Zeitpunkt bereits 105 der möglichen 126 Zeitfenster gebucht. «Das ist ein neuer Anmelderekord.»

Hochgerechnet werden inklusive Einzelbesuchern rund 2500 Teilnehmende an der Messe erwartet. Die in der Grossregion Solothurn stark vertretene Industrie brauche Nachwuchskräfte. Kantonsweit zähle der Sektor über 20'000 Beschäftigte, biete über 1000 Ausbildungsplätze und erwirtschafte eine Wertschöpfung von mehr als sechs Milliarden Franken. Die meisten der Unternehmen seien nach schwierigen Zeiten dank Automatisierung, Optimierung und Internationalisierung wieder auf Vorwärtskurs.