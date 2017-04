Nicht alle Kinder können die Hausaufgaben alleine erledigen und auch die Eltern haben nicht immer Zeit. Daher hat Pro Juventute 2011 den Aufgabentreff in verschiedenen Gemeinden ins Leben gerufen. Seit Februar 2017 müssen diese nun einspringen, weil Pro Juventute die Kosten nicht mehr tragen kann. Denn der Verein musste auf die erhoffte finanzielle Unterstützung des Kantons verzichten. Die Elternbeiträge von 90 Franken pro Semester und Lektion decken die Ausgaben nicht.

Seit 2013 befand sich Pro Juventute bezüglich Aufgabentreff in Gesprächen mit dem Amt für soziale Sicherheit (ASO), die nach Angaben von Steffi von Weissenfluh, Geschäftsleiterin von Pro Juventute Kanton Solothurn, immer sehr positiv ausgefallen seien. Ansonsten hätte der Verein nicht so viele neue Schulen ins Programm aufgenommen und andere Wege zur Finanzierung eingeschlagen.

Vielversprechende Gespräche

Bereits dazumal stand laut von Weissenfluh Marcel Châtelain, ehemaliger Leiter des ASO, offen einer Unterstützung gegenüber. Zuvor sollten aber fünf weitere Angebote von Pro Juventute, wie Jugendliche besuchen kranke Kinder im Spital oder Sozialpraktikum einen Beitrag von insgesamt 100 000 Franken aus dem Lotteriefonds erhalten.

Für die vierjährige Übergangsfinanzierung des Aufgabentreffs seien die Lichter ebenfalls noch auf Grün gestanden, so von Weissenfluh. In einem Treffen anfangs 2015 hätten sich auch Châtelains Nachfolgerin Claudia Hänzi, Monica Sethi, ebenfalls vom ASO, Thomas Blum der Geschäftsführer des Verbands Solothurner Einwohnergemeinden (VSEG) und Elisabeth Ambühl vom Volksschulamt (VSA) wohlwollend gegenüber dem Projekt gezeigt. Man wolle den Aufgabentreff finanziell unterstützen, hiesse es einstimmig. Die Frage sei nur, aus welchen Kässeli, so zitiert von Weissenfluh die Aussage von Hänzi aus diesem Gespräch.

Hänzi dementiert auf Anfrage diese Aussage: «Wir haben Pro Juventute empfangen, aber nie eine Zusicherung für eine finanzielle Unterstützung gegeben.» Es wurde mitgeteilt, dass der Kanton Potenzial im Projekt sehe. Problem sei jedoch, dass dies ein kommunales Leistungsangebot sei und das ASO auf kantonaler Ebene operiere.

Aufgabentreff ist nichts Neues

Im Mai 2016 reichte Pro Juventute das definitive Gesuch beim Kanton ein. Einen Dämpfer gab es erstmals im Herbst desselben Jahres bei einer Besprechung mit dem Leiter der kantonalen Fachstelle für Integration Reto Steffen. Dies, weil die finanziellen Mittel gekürzt worden seien, sagt von Weissenfluh. Trotzdem wurde seitens ASO noch über eine dreijährige Übergangsfinanzierung zwischen 30'000 und 40'000 Franken gesprochen – diese Dokumente liegen dieser Zeitung vor.

Die genannten Zahlen seien aber noch als unverbindlich zu erachten gewesen. Das Ganze lief immer unter der Bedingung, dass sich die teilnehmenden Gemeinden verpflichten, spätestens ab Schuljahr 19/20 die betreuten Hausaufgabenstunden selbst zu finanzieren. Gemäss von Weissenfluh haben alle Gemeinden eingewilligt. Schriftliches habe aber Hänzi nie gesehen. «Ein Projekt muss nachhaltig sein, nicht damit es nach der Anstossfinanzierung wieder leerläuft.» Ende des letzten Jahres wurde das Gesuch von Pro Juventute schliesslich von Claudia Hänzi brieflich abgelehnt.