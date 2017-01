Pensionskassen-Experten raten Unternehmen und anderen Organisationen bei einem Wechsel der Pensionskasse zu folgendem Vorgehen: Neben dem allgemeinen Renommee gilt es etwa auf die Fachkompetenz innerhalb des Stiftungsrates zu achten. Zudem sollten die technischen Eckwerte gewissen Bedingungen genügen. Den vom Bund für das Obligatorium vorgeschriebenen Umwandlungssatz von 6,8 Prozent erachten Experten als zu hoch. Er entspricht nicht mehr der Lebenserwartung und der Entwicklung der Verzinsung des Rentnerkapitals (=technischer Zinssatz). Für einen Umwandlungssatz in dieser Höhe braucht es eine Rendite von insgesamt über 4 Prozent. Wird diese Rendite an den Kapitalmärkten nicht erwirtschaftet, ist der notwendige Ertrag von den aktiven Versicherten zu finanzieren. Weiter gilt: Der technische Zinssatz und auch die Verzinsung des Altersguthabens dürfen nie höher sein als die effektiv erzielten Renditen. Beim technischen Zinssatz orientieren sich zahlreiche Kassen an der Empfehlung der Kammer der Schweizer Pensionskassen-Experten (2017: 2,25 Prozent). Bei der Berechnung des voraussichtlichen Alterskapitals schliesslich kommen bei den Kassen ganz unterschiedliche Projektions-Zinssätze zum Zug. Dies gelte es bei einem Vergleich verschiedener Offerten zu berücksichtigen. (esf)