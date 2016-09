Immer mehr ältere Menschen werden in ihren eigenen vier Wänden professionell gepflegt und betreut. Solange wie möglich in der vertrauten Umgebung leben zu dürfen, entspricht dem Wunsch vieler Betagter. Zudem geht – aus Kostengründen – auch die politische Planung in diese Richtung. «Ambulant vor stationär» heisst die Devise.

Statt im Spital oder einem Alters- und Pflegeheim wird im Kanton Solothurn wie in der ganzen Schweiz die Pflege zu Hause gefördert. Damit aber sind gerade auch die 30 öffentlichen Spitexorganisationen gefordert. Sie haben immer mehr zu tun, was die Kosten für die Gemeinden in die Höhe treibt. Zudem wachsen die Ansprüche an ihr Angebot.

Um für all diese Anforderungen gewappnet zu sein, braucht es mehr Transparenz und Einheitlichkeit. Der kantonale Spitexverband (SVKS) und der Verband der Solothurner Einwohnergemeinden (VSEG) erarbeiten derzeit deshalb einen Rahmenleistungsvertrag.

Auch Palliative Care gehört dazu

Wie bereits in vielen Kantonen soll auch in Solothurn ein für die Spitexorganisationen möglichst verbindlicher Grundleistungskatalog entstehen und zudem die Kosten für diese Leistungen definiert werden.

Auch wenn sich Spitex und Gemeinden im Grundsatz über die Ziele der Leistungsvereinbarung einig sind, dürfte die konkrete inhaltliche Ausgestaltung einige Knackpunkte bieten. Die entsprechenden Verhandlungen werden laut VSEG-Geschäftsführer Thomas Blum im Oktober starten.

Spitexpräsidentin Sigrun Kuhn gibt im Gespräch mit dieser Zeitung bereits jetzt Einblick, mit welchen Vorstellungen sie in diese Verhandlungen steigen wird. Ausgearbeitet hat diese der Vorstand des Spitexverbands.