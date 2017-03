Kunst am Bau ist Kulturförderung

Mehr als fraglich sei weiter, so Franziska Roth, ob die Auswahl der zehn Kunstschaffenden in Übereinstimmung mit den im kantonalen Recht festgesetzten Regeln und Grundsätzen erfolgt ist. Die Kunst am Bau sei ein wichtiger Teil der in der Verfassung grundgelegten Verpflichtung, Kunst und Kultur im Kanton zu fördern, sagt die SP-Kantonsrätin auf Anfrage. Die Kunst-am-Bau-Kredite werden denn auch im «Gesetz über die Kulturförderung» geregelt. Damit aber kommen auch, ist Roth überzeugt, die «Fördergrundsätze» der Verordnung über das Kuratorium für Kulturförderung zur Anwendung.