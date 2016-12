Rechenschaft ablegen

An den Generalversammlungen wurden die Unternehmen vorgestellt, die Strategien präsentiert und die Zahlen aufgezeigt. Das Publikum schlüpfte in die Rolle der Aktionäre, die in das Unternehmen investiert hatten. Nach den Präsentationen folgte der schwierigste Teil: Fragen beantworten und Rechenschaft über falsche Entscheidungen ablegen.

Interessiert hörte das Publikum zu und stellte anschliessend komplexe Fragen: «Wird es zu einem weiteren Stellenabbau kommen?» – «Wie sieht der ökonomische Ausblick aus?» – «Wie können Sie eine gewisse Stabilität sicherstellen?». Die verantwortlichen Schüler antworteten gekonnt.