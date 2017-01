Auch Firmen bezahlen Kirchensteuern. Und zwar fix zehn Prozent ihres ordentlichen Steuerbetrages. Das Geld geht an den Kanton, der es auf die drei Landeskirchen verteilt. 2016 waren es 12,8 Mio. Franken (7,5 Mio. für die römisch-kath. Kirche; 5,2 für die reformierte und 0,16 Mio. für die christ-katholische Kirche). Diese Betrag könnte nun quasi halbiert werden.

Ein Fünftel des Betrags geht direkt an Kirchgemeinden (nach Angehörigen), zwei Fünftel an die finanzschwachen Kirchgemeinden, zwei weitere Fünftel an die Kantonalorganisation, die damit Fachstellen, soziale Projekte und Bausubventionen bezahlt.

So oder so müssen die Kirchgemeinden mit einem Rückgang der Gelder rechnen. Der Kanton ist daran, einen im Kantonsrat angenommenen Auftrag von Markus Knellwolf (GLP, Solothurn) umzusetzen. Dieser fordert eine fixe Deckelung des Betrags. Die Rede ist von 10 Mio. Franken. Die Arbeiten an der Umsetzung des Auftrags wurden jedoch sistiert, bis klar ist, welche Folgen die Unternehmenssteuerreform in dieser Frage bringt. (lfh)