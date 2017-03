In der Schweiz wird Carsharing auch ohne Zugunglück rege genutzt. Das am weitesten verbreitete Angebot ist von Mobility, das 2’900 Fahrzeuge an 1’460 Standorten anbietet. Andere Angebote existieren vereinzelt in den grösseren Städten, so zum Beispiel Catch A Car in Genf und Basel. Andere Anbieter wiederum machen es möglich, dass Privatpersonen ihr eigenes Fahrzeug anbieten können. (naj)