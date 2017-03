Haben die beiden Parteien nicht einfach Angst, dass sie bei einer Wahlempfehlung am Ende der zweiten linken Kandidatin genau die Stimmen bringen, damit sie über die eigene Kandidatin siegt? Von «Angst» wollen beide Parteipräsidenten nichts wissen. Überhaupt werden die Worte so gewählt, dass der «Gegner» keinesfalls verärgert wird. Klar ist für beide Parteipräsidenten so oder so: Für einen Grossteil der Wähler spielt die offizielle Parteiempfehlung keine allzu grosse Rolle.

Grundsätzlich wehrt sich Grünen-Präsident Felix Wettstein aber, SP und Grüne zu sehr gleichzusetzen. Zwar habe man ähnliche Programme. Die Hauptgründe, warum sich jemand mit einer der beiden Partei identifiziere, seien sehr unterschiedlich. Wie wichtig diese unterschiedlichen Identifikationspunkte seien, zeige sich bei Wahlen: So profitiere nicht automatisch die SP, wenn die Grünen irgendwo nicht mehr zur Wahl antreten würden.