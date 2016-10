Fortschritt in Solothurn

Bernhard Marti und Raymond Treier, Geografielehrer an der Kantonschule Solothurn, gehören zu der europaweiten Elite beim Einsatz von GIS und anderen Geomedien. Sie leiten das einzige Digital Earth Center Of Exellence in der Schweiz. Das Projekt Digital Earth würdigt und verbindet europaweit Institutionen, die den Einsatz geografischer Medien besonders fördern, vor allem in den Schulen und der Lehrerbildung. Die Kanti gehört zu den fortschrittlichsten Schulen in Europa in diesen Bereichen.

Doch wie funktioniert ein GIS und was bewirkt es? «Eine Exeltabelle voller Daten, zum Beispiel zur Schulbildung in Paris, ist sehr abstrakt, sie gibt wenig Aufschluss über den Sachverhalt», erklärt Treier. Erst wenn die Daten visualisiert werden, entstehe ein aussagekräftiges Bild. «Auf der Karte kann man die Informationen viel besser aufnehmen: Im Nordosten von Paris haben am wenigsten Bewohner einen Schulabschluss, im Zentrum am meisten.»

Solche GIS-Karten können mit allen möglichen Daten gefüttert werden und werden deshalb auch in den verschiedensten Bereichen genutzt. «Heute läuft nichts mehr ohne GIS, die Technologie ist längst nicht nur für Geografen von Belang», sagt Marti.

So können zum Beispiel aktuelle Probleme, wie die Flüchtlingskrise oder der Brexit, dank den GIS-Karten von mehreren Seiten beleuchtet werden: «Wirtschaft, Geschichte und Religion, Sprache, Demografie, Geologie und so weiter, es spielen so viele Bereiche eine Rolle.» Die Karte veranschaulicht die verschiedenen Aspekte und fasst sie zusammen. So wird der Sachverhalt leichter interpretierbar, es lassen sich Zusammenhänge besser erkennen und daraus neue Schlüsse ziehen.

Geomedien verbreiten

Es war nie so einfach wie heute, mit Geomedien zu arbeiten. Mittlerweile gibt es nebst der Software auch Onlineplattformen, wo man selbst mit einem kostenlosen Account umfangreiche Karten erstellen kann. Höchste Zeit also, das Wissen um Geomedien in den Unterricht einzubringen, fanden Marti und Treier.

2006 wirkte Treier als Mitautor beim Lehrbuch «Geografische Informationssysteme I». Der Erfolg war so gross, dass 2009 eine zweite, überarbeitete Version folgte. Diesen Sommer veröffentlichte Treier eine dritte Ausgabe, die sich nur mit der Online-Anwendung auseinandersetzt. Als Präsidium des Vereines Schweizer Geografielehrpersonen (VSGg) setzten sich Marti und Treier zudem dafür ein, dass an den Schweizer Schulen vermehrt mit Geomedien gearbeitet wird.