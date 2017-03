Das ist eine dicke Überraschung: Nach zwei rückläufigen Jahren hat die Solothurner Bauwirtschaft im vergangenen Jahr einen Rekordumsatz erwirtschaftet. Mit 460,3 Millionen Franken wurden 36 Prozent mehr verbaut als im Vorjahr. Damit wurde sogar das bisherige Rekordjahr 2013 um 2,5 Prozent übertroffen. Dies zeigen die aktuellen Zahlen des Baumeisterverbandes Solothurn.

Umso erstaunlicher ist die Entwicklung im landesweiten Vergleich. Dort betrug das Plus «nur» 8,7 Prozent. Verbandspräsident Bruno Fuchs liefert die Erklärung. «Das Wachstum ist in erster Linie auf mehrere, gleichzeitig laufende Grossprojekte zurückzuführen.»

Er nennt als Beispiele den Eppenbergtunnel, den Belchentunnel, den Spitalneubau in Solothurn sowie das Grossprojekt Biogen in Luterbach. Die Zahlen seien repräsentativ für die gesamte Branche. Dem Verband gehören rund 90 Baufirmen mit über 1600 Beschäftigten an.

Für das laufende Jahr rechnet Bruno Fuchs wieder mit einer Abflachung der Solothurner Baukonjunktur. «Der Zenit dürfte jetzt definitiv überschritten sein.» Dazu verweist er auf den Auftragseingang. Dieser ist gesamthaft gegenüber dem Vorjahr um genau einen Drittel auf noch 336 Millionen Franken zurückgegangen.

Auch die Arbeitsvorräte per Ende 2016 sind um fast einen Fünftel gesunken. «Die Auftragseingangs- und Arbeitsvorratszahlen deuten darauf hin, dass sich die Baufirmen 2017 wieder auf etwas tiefere Umsätze einstellen müssen», so der oberste Solothurner Baumeister.

Wohnungsbau brummt weiter

Dieses Fazit trifft auf den Bereich Wohnungsbau nicht zu. Nach einem starken Jahr 2016 zeigt der Zeiger für diese Untersparte auch für das laufende Jahr nach oben. Denn der Auftragseingang ist – im Gegensatz zum Gesamtvolumen – mit 16 Prozent gewachsen. Dahinter stecke «in Zeiten des billigen Geldes ein anhaltender Anlagenotstand», erläutert Fuchs. Für Investoren, ob private oder institutionelle, seien Wohnungen als Anlageobjekt weiterhin attraktiv. Denn eine Liegenschaft samt Grundstück behalte zumindest ihren Wert.

Für Fuchs ist klar: «Es werden derzeit zu viele Wohnungen gebaut.» Damit bestätigt er einen Befund in einer Studie der Credit Suisse, die kürzlich in Grenchen präsentiert wurde: Am Jurasüdfuss drohe insbesondere bei den Mietwohnungen ein Überangebot, heisst es darin. «Der Leerwohnungsbestand wird weiter steigen», folgert Fuchs. Und dieser ist schon hoch – mit einer Quote von 2,6 Prozent am Zweithöchsten in der Schweiz.