Dieses hat er nun offenbar in der Region gefunden. Er bewegt sich auf der ersten Jurakette von Egerkingen bis an die Aargauer Kantonsgrenze und gegen Norden bis nach Holderbank und ins Baselbiet. In diesem Areal duldet B507 keine anderen männlichen Luchse.

Also zurück zu den beiden Luchsen, die in trauter Zweisamkeit durch den Egerkinger Wald ziehen. Sind es wirklich zwei Jungtiere? Grundsätzlich wären zu dieser Jahreszeit zwei junge Luchse unterwegs keine Seltenheit, meint Mark Struch vom kantonalen Amt für Jagd, Wald und Fischerei. «Die Mutter entwöhnt sie, weil sie auf der Ranz ist.» Spätestens wenn der nächste Wurf im Mai bis Juni da ist, würden die Jährigen dann von ihrer Mutter vertrieben und müssten auf eigenen Beinen stehen.

Auf dem vorliegenden Foto sind die Wildkatzen offenbar schwer zu beurteilen – sie stehen frontal zur Kamera und sind ziemlich weit entfernt. «Zu dieser Jahreszeit wird es langsam schwierig zu sagen, ob es sich um ein Weibchen mit einem Jungtier oder um zwei erwachsene Luchse handelt», so Luchs-Experte Fridolin Zimmermann. Seiner Meinung nach könnte es sich wegen der Ranzzeit auch um ein Männchen und ein Weibchen handeln. Weil die Luchse nicht identifiziert werden können, kann auch nicht gesagt werden, ob B507 dabei ist.

Laut der Experten kann es sein, dass die Wildkatze noch in der Gegend ist. Der «Kuder» kann aber genauso gut in eine andere Ecke seines Reviers aufgebrochen sein, um dort zu jagen. Hat er nämlich in einem Gebiet Beute gemacht, sind die Rehe, Gämsen oder andere Beutetiere alarmiert und besonders wachsam.

Das Rätsel um die beiden Wildkatzen bleibt also ungelöst.