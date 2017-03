«Ich will nicht die ganze Firma umkrempeln. Vielmehr will ich das Bestehende erfolgreich weiterentwickeln», sagt Alexander Bradfisch. Der 43-Jährige ist Industriekaufmann und Betriebsökonom, aufgewachsen in Essen und zuletzt tätig beim Grosskonzern Bosch in Stuttgart. Seit Anfang Jahr leitet er die Solothurner Traditionsfirma Glutz AG. Dort tritt er in grosse Fussstapfen, hat doch sein Vorgänger, Peter Riedweg, das Unternehmen innert 20 Jahren zu einem bedeutenden Anbieter im Bereich der Sicherheitstechnik ausgebaut. Diese Aufgabe reize ihn und er gehe sie mit dem nötigen Respekt an.

Das 1863 gegründete Unternehmen ist in vier Geschäftsfeldern tätig: Grösster Umsatzträger ist der Bereich Schlösser und Beschläge, wo Glutz in der Schweiz auf einen Marktanteil von rund 50 Prozent kommt.

Das schnellstwachsende Geschäftsfeld ist aber der Bereich Zutrittskontrolle. Das herkömmliche Schloss wird abgelöst durch intelligente Schliesssysteme, die Elektronik und Mechanik zu einem Ganzen vereinen. Über ein sicheres Funknetz werden die einzelnen Komponenten online vernetzt und gesteuert. Die Identifikation erfolgt wahlweise über RFID Schlüsselanhänger (eine Technologie für Sender-Empfänger-Systeme zum automatischen und berührungslosen Identifizieren), Karte, Code oder in besonderen Fällen über den Fingerabdruck.

Die weiteren Bereiche sind die Manufaktur – hier werden komplette Schlösser und Beschläge in alter Schmiede- und Giesstechnik von Hand gefertigt – und Industriekomponenten mit eigener Stanzerei. Rund ein Fünftel der Industrieteile fliessen in die interne Weiterverarbeitung, der Rest geht an Drittkunden.

Hohe Wertschöpfung als Chance

Genau diese hohe Wertschöpfung unter einem Dach sieht der Firmenleiter als grosse Chance. Glutz biete das gesamte Spektrum an – von der Entwicklung, Engineering über Produktion bis hin zum Verkauf und Vertrieb inklusive Dienstleistungen. Dazu gehört auch die Hard- und Software-Entwicklung für die elektronischen Zutrittssysteme. Dies soll so bleiben. «Das ist eine der Stärken der Unternehmung.» Das lange Bestehen der Firma und der Erfolg zeigten, dass «offenbar bislang nicht so viel falsch gemacht worden ist», meint er lachend.