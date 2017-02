Laut Anklageschrift sollen die sechs albanisch-stämmigen Angeklagten, die nur teilweise in der Schweiz wohnen, im Mai 2015 zuerst in die Filiale der Basellandschaftlichen Kantonalbank in Breitenbach Bargeld gestohlen haben. Zwei Tage später sollen sie dann noch in die Filiale der Aargauischen Kantonalbank in Rothrist eingebrochen sein.

Am Montag startete die Verhandlung gegen die Einbruchsbande vor dem Amtsgericht Dorneck-Thierstein. Aus Platzgründen werden die Angeklagten im Saal des Obergerichts in Solothurn den Richtern vorgeführt. Sie müssen sich wegen gewerbs- und bandenmässigem Diebstahl, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch verantworten. Dazu kommen für zwei der Männer noch Verletzungen der Verkehrsregeln hinzu.