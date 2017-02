«Sensationell, was geboten wird»

Niemand erwartet, dass zeitgenössischer Jazz ein Massenpublikum erreicht. «Es braucht einen langen Atem, bis sich so ein Format durchsetzt», sagt Eva Gauch. Trotzdem würden an den Konzerten gerne mal bis zu 60 Gäste gezählt. Regelmässig dabei ist Daniel Rüegg aus Solothurn. «Es ist sensationell, was da geboten wird. Alles, was Rang und Namen hat, ist in den letzten anderthalb Jahren hier aufgetreten.» Tuesday Jazz biete eine einmalige Möglichkeit, bekannte Gruppen in intimem Rahmen zu erleben.

Fasziniert von den Klangexperimenten im Gewölbekeller ist auch Fred Kammer aus Etziken. Er wurde aufgrund eines Artikels in dieser Zeitung auf die Jazz-Reihe aufmerksam und ist seit der zweiten Ausgabe dabei. «Weil die Musik intellektueller Art ist und man sich hineinleben muss, wird sie stets eher am Rand stattfinden.» Man könne Bier schliesslich auch nicht mit Wein vergleichen. Dennoch ist er überzeugt, dass Tuesday Jazz durch die Vielfalt der präsentierten Gruppen eine Lücke füllt.

Man könnte auch behaupten, dass das Format dem breiten Selbst- und Fremdverständnis der Stadt Solothurn als Ort der blühenden Kultur genau entspricht. Fast alle musikalischen Nischen können hier mit Inhalten gefüllt werden und finden ein Publikum.

Für das hochstehende Angebot im Alten Spital sorgen fünf Liebhaber aus Solothurn und Umgebung. Sie sitzen an der Kasse, stehen an der Bar und begrüssen die Gäste persönlich. «Es ist wie in einer grossen Familie», so Marco Corti. Das nächste Mal zu erleben ist dies am 28. März mit der Formation um den Schlagzeuger Dominic Egli und den südafrikanischen Trompeter Feya Faku. Im April folgt das Fischermanns Orchestra, und im Mai konzertiert mit Nik Bärtsch ein Star von internationalem Format.