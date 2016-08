Drei Männer, die entspannt in die Kamera lächeln. Drei Vertraute, die gemütlich auf einer Festbank sitzen. Drei Freunde, die eine Veranstaltung der Sozialdemokraten besuchen.

«Gute Freunde» gar, wie Niklaus Wepfer dazu schreibt. Der Parteisekretär der Solothurner SP ist der Mann in der Mitte des Fotos; am vergangenen Wochenende hat er dieses auf seiner Facebook-Seite veröffentlicht.

Das entspannte Lächeln dreier Freunde, es kann ansteckend wirken. Und doch scheint das Bild bei manchen nichts als Zorn auszulösen: Der Bettlacher SVP-Kantonsrat Leonz Walker bezeichnet Wepfer in einem Kommentar als «Brandstifter» – weil er ebendieses Foto verbreitet hat. Der SP-Mann benutze Facebook, um Stimmung zu machen. «Er hetzt und missbraucht seine zwei Freunde.» Traurig sei das, folgert Walker und fragt: «Typisch SP?»