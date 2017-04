Gunter Frentzel ist am 25. März so lautlos von uns gegangen, dass selbst seine Freunde, die von seiner schweren Krankheit wussten, immer noch hofften, er könnte an der nächsten Vernissage wieder auftauchen. In der bekannten Offenheit und Frische, in seinem typischen rot-schwarzen Outfit, mit dem er allen Lebensfreude und Ernst als Gleichgewicht vor Augen führte.

Aber eigentlich passt dieser fast unbemerkte Abgang auch zur nomadischen Kunst von Gunter Frentzel, die leicht auf- und wieder abgebaut werden kann – wie das Zelt eines Zirkus, der über Nacht weiterzieht: Gunter Frentzel hat nur gerade eine Woche nach der Eröffnung seiner Ausstellung in der Galerie des Kunstvereins Olten seine letzte Reise angetreten.