Trotz der Sparanstrengungen der letzten Jahre bleibt der Kanton Solothurn in den roten Zahlen. Auch wenn es gegenüber der Vorjahre eine sichbare Verbesserung gab, wie Finanzdirektor Roland Heim (CVP) an der Medienkonferenz am Donnerstag mitteilte.

Die FDP, die CVP, die SP und die Grünen haben bisher auf den Voranschlag 2017 reagiert.

Für die FDP ist «der eingeschlagene Weg zur Gesundung der Staatsfinanzen konsequent und hartnäckig einzuhalten». Wie die Partei in ihrer Medienmitteilung festhält, begrüsst sie, auch mit Blick auf anstehende «finanzpolitische Herausforderungen wie die Unternehmenssteuerreform III», die geplante Senkung des Steuersatzes bei juristischen Personen (= Unternehmen) von 104% auf 100%. Sie versteht dies als Signal des Kantons an die Wirtschaft, ein attraktiver Arbeits- und Wirtschaftsstandort zu sein und zu bleiben.