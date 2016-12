Solothurn(er) tragen dieses Jahr massgeblich zur Festtagsstimmung im Schweizer Fernsehen bei. An Heiligabend führt Linda Fäh durch die Barockstadt und am 1. Weihnachtsfeiertag begrüsst Helene Fischer eine Menge Gäste in ihrer Show – mit dabei, eine 24-köpfige Alphornformation mit Solothurner Beteiligung.